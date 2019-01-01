لوكاس مورا واثق من قدرة توتنهام هزيمة آرسنال

اللاعب البرازيل يتحدث عن ديربي لندن

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى لوكاس مورا نجم هجوم توتنهام ثقته في قدرة فريقه إثبات تحسنه عن الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي، ذلك بالتفوق على آرسنال في مباراة الأحد القادم بينهما.

توتنهام بدأ الموسم كأحد المرشحين لمنافسة ليفربول ومانشستر سيتي على لقب البريميرليج، لكنه تعرض لخسارة مفاجئة أمام نيوكاسل خلال الجولة الماضية، ويستعد حاليًا لديربي لندن أمام الجار آرسنال.

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مورا تحدث عن اللقاء واصفًا كونه يأتي بعد الخسارة أمام نيوكاسل بالمثالي، ومؤكدًا أنهم يتطلعون للمضي قدمًا وأن الكثير من المباريات الصعبة بانتظارهم خلال الموسم.

مضيفًا "لقد خسرنا أمام نيوكاسل لكني واثق من قدرتنا على العودة من مواجهة آرسنال بالنقاط الثلاثة، وهذا ما علينا فعله. كل مباراة مختلفة عن الأخرى، هذا موسم جديد ولدينا الآن لاعبين جدد، أعتقد أننا أقوى الآن من المواسم السابقة وأنا واثق من قدرتنا على الفوز بالمباريات في أي مكان".

وأتم الجناح البرازيلي حديثه بالتأكيد على أن الخسارة أمام نيوكاسل كانت سيئة، مشددًا أنهم حاولوا تفاديها لكن اللعب أمام فريق ستيف بروس كان صعبًا للغاية خاصة مع تراجعهم للدفاع بعد تقدمهم بالنتيجة.