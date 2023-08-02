توأم "مغرور" غير متطابق .. هل يصبح هويلند النسخة "التايواني" من هالاند؟

تشابه في الاسم والشكل، ماذا عن المستوى؟

الاسم متشابه والملامح تبدو قريبة للغاية، ولكن هل راسموس هويلند هو إرلينج هالاند الجديد أو حتى يقترب منه؟

هذا السؤال ينتظر إريك تين هاج إجابته بفارغ الصبر وجماهير مانشستر يونايتد التي تأمل بأن ناديهم لم ينفق أكثر 72 مليون جنيه استرليني لشراء "التروماي".

الشياطين الحمر بحثوا في كل مكان عن مهاجم جديد لدعم كتيبة تين هاج، وجاء الاختيار على مهاجم أتالانتا الذي دخل في مقارنات مباشرة مع هالاند على مدار الأشهر الماضية.

ما تعلمناه الموسم الماضي أن هناك هالاند واحد فقط، وهو الذي سجل 52 هدفًا في 53 مباراة مع مانشستر سيتي في كل البطولات، ولكن دعونا نتعرف أكثر على نسخته الدنماركية..

صفات متشابهة

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"هويلند لديه نفس الطاقة والروح التنافسية وكذلك القدرات الفنية ولديه الكثير من هامش التطور، خصائصه مشابهة جدًا لهالاند، الأمر لا يتعلق فقط بتشابه الوجه ولكنه سريع ويستطيع الركض مائة متر في 11 ثانية دون أي عناء".

حتى جان بيير جاسبيريني يؤمن بأن الدنماركي البالغ من العمر 20 سنة يمتلك صفات متشابهة مع نظيره النرويجي على أرض الملعب من قوة وسرعة وتمركز.

ويأتي هذا التشبيه رغم الفارق الشاسع في عدد الأهداف المسجلة لكل منهما الموسم الماضي، حيث أحرز هويلند 10 أهداف في 34 مباراة مع أتالانتا الموسم الماضي وهو ما لا يتشابه أبدًا مع رصيد هالاند في مانشستر سيتي أو سالزبورج وبوروسيا دورتموند.

الأمر يضعنا أمام احتمالية أن ربما تعجل اللاعب باتخاذ هذه الخطوة في عمر 20 عامًا؟ عكس هالاند الذي بقى لفترة مع دورتموند لحين النضوج بشكل كامل قبل اللعب في الدوري الإنجليزي، ولكن شخصية الدنماركي تقبل هذا النوع من التحدي!

مغرور ولكن!

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أتالانتا أنفق 14.5 مليون جنيه استرليني فقط لضمه من شتورم جراتس النمساوي الصيف الماضي، وبدأ اللاعب الموسم كمهاجم رابع في النادي الإيطالي خلف لويس مورييل، دوفان زاباتا وأديمولا لوكمان.

الإصابات وهبوط مستوى بعض اللاعبين جعل اللاعب يحصل على فرصته مبكرًا ليبهر الدوري الإيطالي بفضل موهبته وسرعته وقدراته الفنية الرائعة وثقته بنفسه.

دانييل فيسكيلا خبير الكرة الإيطالية قال عنه لشبكة "توك سبورت":"يتمتع بثقة عالية جدًا تجعله يقف بكل أريحية أمام أكثر المدافعين خبرة في الدوري الإيطالي، أتالانتا قرر بيعه هذا العام رغم أن سعره كان من الممكن أن يرتفع لأكثر من ذلك لأنه أحد أفضل المهاجمين في إيطاليا ويمكنه التطور".

وأضاف:"لديه الكثير من كل شيء، نشيط وقوي ويستطيع الضغط لمساعدة أسلوب أتالانتا، ويمكنه التحرك بين الخطوط، ولكن ميزته الأكبر على الإطلاق هي عندما يهرب من الرقابة لمقابلة الكرة داخل منطقة الجزاء بفضل قوته واندفاعه في التسارع".

وواصل حديثه:"لقد جاء إلى إيطاليا بدون خبرة، ولكنه مستعد ذهنيًا للتحدي، في بعض الأحيان قد يبدو متعجرفًا بعض الشيء لكنه يمتلك عقلية كرة قدم رائعة".

يمتلك ما يفتقده هالاند

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لو نظرنا إلى كل ما قاله فيسكيلا وأي شخص متابع لهويلند عن قرب سنجد أنه يمتلك بعض الأشياء التي لا يجيدها هالاند وعلى رأسها الفاعلية عندما لا يمتلك فريقه الكرة.

النرويجي ظهر في العديد من المناسبات وهو يفتقد الحدة اللازمة لمساعدة الفريق على بناء الهجمة والتحرك بالشكل المناسب أمام الفرق الكبرى، وهي الميزة التي يمتلكها هويلند وجذبت أنظار تين هاج.

ولكن عندما نتحدث عن المهاجمين سنجد أن الأهداف هي العملة الأغلى لتقييم أي مهاجم، لذلك هالاند أعلى قيمة ومكانة من نظيره الدنماركي الذي يحتاج لتحسين رصيده التهديفي لتخطي هالاند.

الأمر يبدو في غاية الصعوبة لأن التهديف يبدو من سمات هالاند وغريزته التي من الصعب الوصول لها بنفس الدرجة، لكن مهاجم الشياطين الحمر الجديد يمكنه منافسته وتهديد عرشه بشكل أو بآخر.

هل هويلند هو المهاجم الذي يمكنه تسجيل 20 هدفًا أو أكثر؟ لا نعرف حتى الآن ولو فعلها مع باقي مميزاته الفردية سنقول وقتها إن مانشستر يونايتد لم يقم بشراء النسخة التايوانية من هالاند، بل قام بصفقة الموسم التي قد تقوده للمنافسة على الدوري الإنجليزي.

وأما لو فشل وقتها سنكون على موعد مع حلقة جديدة تشبه حلقات "رونالدو الجديد" و"ميسي الجديد" و"لويس سواريز" الجديد وغيرها من التشبيهات التي ظلمت أصحابها!