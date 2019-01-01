توانزيبي: أنا جاهز للمشاركة مع مانشستر يونايتد

نجم مانشستر يونايتد الشاب يقدم أوراق اعتماده لسولشار

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قال نجم مانشستر يونايتد تحت 21 عامًا أكسيل توانزيبي إنه جاهز لتمثيل الفريق الأول للشياطين الحمر خلال الفترة المقبلة.

وشارك توانزيبي مع مانشستر يونايتد في معسكره الإعدادي للموسم المقبل مع الفريق الأول، وكان أبرز اللاعبين القادمين من فريق الرديف.

وحقق مانشستر يونايتد انتصارًا على إنتر بهدف للا شيء في كأس الأبطال الودية، في مواجهة ظهر فيها بشكل جيد ومثير للاهتمام.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 20, 2019

وعقب المباراة أبدى توانزيبي استعداده للمشاركة مع مانشستر يونايتد خلال الموسم المقبل في حال أراد سولشار الاعتماد عليه.

وأضاف أنه سعيد بتحقيق الانتصار على إنتر مؤكدًا أنها تبقى مواجهة كبيرة بين ناديين من أفضل أندية أوروبا حتى ولو كانت بطابع ودي.

وتابع: "مستقبلي مع مانشستر يونايتد فقط، أنا أفكر في كيفية تمثيل الفريق الأول، وأنا أشعر في الوقت الحالي بأنني جاهز لذلك في أي وقت"

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يذكر أن المدرب النرويجي للشياطين الحمر أولي جونار سولشار قد أكد من قبل نيته الاعتماد على بعض من لاعبي الأكاديمية في الموسم المقبل.