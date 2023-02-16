تواصل مع حكام لقاءات برشلونة .. تفاصيل جديدة مثيرة في قضية النادي الكتالوني

حكم إسباني سابق يكشف المزيد من التفاصيل الصادمة عن قضية إنريكيز وبرشلونة.

كشف الحكم الإسباني السابق أندوخار أوليفر عن تفاصيل جديدة صادمة حول قضية خوسيه ماريا إنريكيز نائب الرئيس السابق للجنة الحكام في الاتحاد الإسباني ونجله، المتهمان في الحصول على دفعات مالية من نادي برشلونة الإسباني.

أوليفر، وفي تصريحات مع محطة "أوندا سيرو" الإذاعية الإسبانية، كشف عن التفاصيل الجديدة، حيث أكد أن نجل إنريكيز كان يسعى إلى مقابلة الحكام قبل المباريات الكبرى في "كامب نو"، وإضافة إلى ذلك عمل كطبيب نفسي للحكام وعرف أسرارهم.

وقال أوليفر في تصريحاته: "أشعر بخيبة أمل بعد سماع تلك الأنباء، أولئك منا الذين آمنوا بالصدق والنزاهة يشعرون بالسوء وعدم الارتياح، لقد وضعت يدي في النار من أجل الصدق، لقد شعرت بالكثير من الخجل من رؤية أن هناك أشخاصًا يفعلون ذلك".

وأضاف متحدثًا عن نجل إنريكيز: "لقد كان قريبًا جدًا من الحكام، وأراد معرفة تفاصيل حياتهم وما يفكرون فيه، وفي مباريات برشلونة المهمة، اتصل بالحكام لإبلاغهم بالفندق الذي سيقيمون فيه، وأخبرهم أنه سينقلهم إلى الملعب".

وتابع: "لقد ذهب إلى جميع اجتماعات اللجنة الفنية مع جميع الحكام، كان يعطي التعليمات للحكام، حتى عام 2018 كان الأمر كذلك، كان مدربهم وأعطوه كل معلوماتهم وأفكارهم، كل ذلك كان بين يديه".

أندوخار أوليفر اختتم تصريحاته بجرأة حيث قال: "أعتقد أن هناك المزيد من الفرق التي فعلت نفس ما قام به برشلونة".