تواجد 8 حكام عرب في قائمة كأس الأمم الأفريقية

ضمت قائمة الحكام الرسمية لكأس الأمم الأفريقية والتي أعلنها الاتحاد الأفريقي منذ قليل، 8 حكام عرب من مصر وتونس والمغرب والجزائر.

ومن المنتظر ان تنطلق البطولة يوم الجمعة 21 يونيو الجاري على استاد القاهرة بين مصر وزامبيا، وحتى يوم 19 يوليو القادم.

وتواجد الحكم الجامبي بكاري جاساما في القائمة أيضاً، وتولى جاساما مسؤولية مباراة الترجي والوداد الشهيرة في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

بينما انضم المصري إبراهيم نور الدين إلى القائمة، بدلا من مواطنه جهاد جريشة والذي أوقفه الاتحاد الأفريقي 6 أشهر عن التحكيم في وقت سابق.

Match Officials for @Total AFCON 2019 confirmed. 26 Referees and 30 Assistant Referees make up the list #TotalAFCON2019.

The officials are from;

🇩🇿🇦🇴🇧🇼🇧🇮🇨🇲🇪🇬🇪🇹🇬🇲🇰🇪🇲🇬🇲🇱🇲🇷🇲🇺🇲🇦🇨🇩🇷🇼🇸🇳🇸🇨🇿🇦🇹🇳🇿🇲🇧🇫🇹🇩🇰🇲🇪🇷🇬🇳🇱🇸🇱🇾🇲🇿🇳🇪🇸🇩🇺🇬#TotalAFCON2019 pic.twitter.com/IoCjDjPIr7