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تواجد 8 حكام عرب في قائمة كأس الأمم الأفريقية

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الاتحاد الأفريقي يعلن عن قائمة حكام كأس الأمم الأفريقية القادمة
بلال محمد    فيسبوك      تويتر

ضمت قائمة الحكام الرسمية لكأس الأمم الأفريقية والتي أعلنها الاتحاد الأفريقي منذ قليل، 8 حكام عرب من مصر وتونس والمغرب والجزائر.

ومن المنتظر ان تنطلق البطولة يوم الجمعة 21 يونيو الجاري على استاد القاهرة بين مصر وزامبيا، وحتى يوم 19 يوليو القادم.

وتواجد الحكم الجامبي بكاري جاساما في القائمة أيضاً، وتولى جاساما مسؤولية مباراة الترجي والوداد الشهيرة في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

بينما انضم المصري إبراهيم نور الدين إلى القائمة، بدلا من مواطنه جهاد جريشة والذي أوقفه الاتحاد الأفريقي 6 أشهر عن التحكيم في وقت سابق.

اختيارات المحررين

وجاءت قائمة الـ 26 حكماً على النحو التالي:

مصطفى غربال من الجزائر - هيلدير مارتينس دي كارفاليو من أنجولا - باسيفيك ندابويهاوينيمانا من بوروندي - جوشوا بوندي من بوتسوانا - أمين عمر من مصر - إبراهيم نور الدين من مصر.

 أليوم أليوم من الكاميرون - باملاك تيسيما من أثيوبيا - باكاري جاساما من جامبيا - بيتر واويرو من كينيا - أندوفيتا راكوتوجوانا من مدغشقر - مامادو كيتا من مالي - بيدا داهان من موريتاينيا.

 أحمد امتهاز هييرالال من موريشيوس - رضوان جيد من المغرب - نور الدين الجعفري من المغرب  -جاك ندالا نجامبو من الكونغو الديمقراطية - لويس هاكيزيمانا من رواندا - ماجيتي نداي من السنغال - عيسي سي من السنغال - بيرنارد كاميل من سيشيل - فيكتور جوميز من جنوب إفريقيا - الصادق السلمي من تونس - يوسف السرايري من تونس - هيثم قيراط من تونس - جاني سيكازوي من زامبيا.

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