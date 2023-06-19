وجود ليونيل ميسي وحده لا يكفي .. شروط مُحسنة لإقناع بوسكيتس بالانتقال إلى الدوري الأمريكي

الصفقة تقترب من الحسم

من المتوقع أن يسلك سيرجيو بوسكيتس، لاعب وسط برشلونة السابق، خطى زميله السابق ليونيل ميسي ويوقع لنادي إنتر ميامي.

وكشف الصحفي الإسباني توني خوان مارتي في محطة الراديو الكتالونية (RAC1)، أنه من المتوقع أن يُعلن لاعب خط الوسط البارز عن انتقاله رسميًا إلى الدوري الأمريكي في الساعات القادمة.

بوسكيتس سيكمل عامه ال35 في يوليو القادم، وأعلن في مايو أنه سيغادر كامب نو بعد 15 موسمًا قضاهم داخل صفوف الفريق وخلال تلك الفترة، خاض بوسكيتس 722 مباراة، فاز بتسعة ألقاب دوري إسباني وثلاثة دوريات أبطال أوروبا وسبع كؤوس ملك إسبانيا بالإضافة إلى العديد من البطولات الأخرى.

وترددت الشائعات بشأن انتقال اللاعب إلى فريق إنتر ميامي منذ عدة أشهر، على الرغم من أنه تم تداول أنباء بأنه سينضم إلى دوري روشن السعودي بعد انتقال كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما إلى هناك.

وبعد أقل من أسبوعين من الإعلان عن انتقال ميسي إلى ميامي، يبدو أن الفرصة للعودة والتواجد مع الفائز بجائزة الكرة الذهبية سبع مرات أمر لا يمكن تجاهله بالنسبة لبوسكيتس.

ووفقًا للتقارير الأخيرة، تم إقناع اللاعب بالانتقال إلى فلوريدا بناءً على العرض المحسن الذي قدمه له إنتر ميامي خلال الساعات الأخيرة.

ومن المتوقع أن يوافق اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا على عقد يمتد لمدة عامين حتى نهاية عام 2025، وسيصبح أحد اللاعبين المعنيين الثلاثة في الفريق -يُشار بها إلى لاعبين معينين يتم تحديدهم بموجب قوانين الدوري أو الاتحاد الرياضي لتوظيفهم خارج حدود القيود المالية المفروضة على الفرق، هؤلاء اللاعبين يتم تعيينهم ويكون لديهم سقف مرتفع للرواتب والتوقيعات-.