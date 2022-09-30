تواجد في كأس العالم .. اعتقال "ماهيني" في إيران

الأوضاع تزداد صعوبة في البلد الآسيوي

زادت الأوضاع صعوبة في إيران التي تشهد احتجاجات واسعة ضد السلطات بسبب وفاة فتاة تدعى مهسا أميني تبلغ من العمر 22 عامًا، حيث وصل الأمر لاعتقال المشاهير ونجوم الفن وكرة القدم.

شرطة الآداب في إيران كانت قد اعتقلت الفتاة بسبب ارتدائها ملابس غير محتشمة خلال شهر سبتمبر الماضي، وقد توفيت خلال الاعتقال مما فجر اضطرابات أمنية كبيرة في البلاد واحتجاجات شارك بها الكثير من المشاهير ونجوم كرة القدم السابقين والحاليين، وقد وصل الأمر لمطالبة جهات حقوقية إيرانية بحرمان المنتخب الوطني من اللعب في كأس العالم 2022.

المصادر الصحفية المتابعة للأحداث هناك أكدت اعتقال لاعب منتخب إيران ونادي بيرسبوليس السابق، حسين ماهيني، واقتياده إلى سجين إفين، وذلك بعد ساعات من مداهمة منزله ومصادرة أجهزة الحاسوب الخاصة به وبأفراد عائلته.

اعتقال ماهيني، غير المرتبط بأي نادٍ منذ يوليو الماضي، بررته السلطات الإيرانية بأنه نتيجة "نشره تغريدات عبر السوشيال ميديا تهدف لترويج الاضطرابات والفوضى في البلاد ولا تتطابق مع الواقع".

وقد أعلن عدد من نجوم كرة القدم الإيرانيين تعاطفهم ودعمهم لصاحب الـ36 عامًا وأبرزهم مهدي مهدوي كيا المدير الفني للمنتخب الأولمبي الإيراني، والنجم السابق علي كريمي الذي وصف ماهيني بالإنسان الشريف.

يُشار إلى أن ماهيني لعب للمنتخب الإيراني خلال الفترة من 2011 حتى 2017، وقد اختاره المدرب الحالي كارلوس كيروش ضمن قائمة الفريق التي خاضت نهائيات كأس العالم 2014 لكنه لم يلعب أي دقيقة بل ظل حبيس دكة البدلاء.