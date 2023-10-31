توابع هزيمة الديربي مستمرة .. إريك تين هاج يعاقب نجوم مانشستر يونايتد بطريقة مبتكرة!

المدرب الهولندي قرر معاقبة لاعبيه بعد هزيمة مانشستر يونايتد أمام مانشستر سيتي في الديربي..

قرر الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد معاقبة لاعبيه بطريقة غير تقليدية بعد الهزيمة المذلة أمام جاره وغريمه مانشستر سيتي مساء الأحد في الدوري الإنجليزي.

مانشستر يونايتد خسر على ملعبه "أولد ترافورد" بثلاثية نظيفة أمام مانشستر سيتي، في المباراة التي أقيمت لحساب الجولة العاشرة لمنافسات موسم 2023-2024 من الدوري الإنجليزي، حيث ظهر "الشياطين الحمر" بصورة باهتة للغاية خلال اللقاء.

وكشفت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية عن العقاب المبتكر الذي قرر تين هاج اتباعه لتوبيخ لاعبيه على تلك الخسارة المذلة، حيث طلب من لاعبي مانشستر يونايتد الجلوس في صمت والاستماع إلى الاحتفالات القادمة من غرفة ملابس مانشستر سيتي.

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كما طالب تين هاج لاعبيه أيضًا بالاستماع إلى أهازيج جماهير مانشستر سيتي التي حضرت إلى ملعب "أولد ترافورد" لمشاهدة فريقها.

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بالإضافة إلى ذلك قرر المدرب الهولندي إلغاء يوم العطلة الذي كان من المفترض أن يحصل عليه لاعبو مانشستر يونايتد بعد الديربي، وطالبهم بالقيام "بواجب منزلي إضافي"، بمشاهدة المباراة في منازلهم حتى يتمكن كل لاعب من التعرف على الأخطاء التي ارتكبها خلال اللقاء والتعلم منها.

ويواجه مانشستر يونايتد أزمة حقيقية في موسم 2023-2024، حيث خسر فريق "الشياطين الحمر" 7 مباريات من أصل 14 مباراة خاضها الفريق في جميع المسابقات هذا الموسم.

وعلى الرغم من تزايد الضغط من بعض المشجعين، يُعتقد أن تين هاج لا يزال يتمتع بالدعم الكامل من إدارة "أولد ترافورد"، ومن غير المتوقع أن يتغير هذا بمجرد أن يكمل السير جيم راتكليف شراء نسبة 25% من أصول النادي.