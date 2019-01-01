توابع زلزال إدارة برشلونة.. النادي يقيل مدربيه بواسطة "واتساب"

تعديلات واسعة في أكاديمية البلوجرانا..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكدت تقارير صحفية قيام برشلونة الإسباني ببعض التعديلات على قوام طاقمه التدريبي للشباب والناشئين.

وبحسب صحيفة اس فإن رياح التغيير تعصف بكل جنبات البيت الكتالوني، إثر استقالة جوردي ميستري نائب رئيس النادي .

ومن المنتظر أن تشهد تلك التعديلات عودة جوردي رورا لفريق كشافي الفريق الأول، فيما سيتوقف جييرمو أمور عن أداء مهامه في فريق الشباب ليتحول إلى مهمة أخرى كأحد سفراء النادي.

من المرجح أيضاً أن يغادر خوسيه ماري باكيرو رئيس أكاديمية الناشئين منصبه في تلك التعديلات.

وفي تلك الآونة، تم إبلاغ عدد من مدربي الأكاديمية الذين انتهت عقودهم في نهاية يونيو الماضي، بعدم تجديد العقود عبر تطبيق التواصل "واتساب".

يذكر أن هذا الإبلاغ تم في الثاني من يوليو الجاري، عكس العادة في برشلونة حيث جرت الأمور بإبلاغ المنتهية عقودهم بقرار عدم التجديد قبل نهاية العقد وليس بعده.