توابع أزمة الاتحاد مستمرة .. طلب عاجل من سباهان لـ"الآسيوي" قبل مواجهة أولماليك

ماذا طلب النادي الإيراني من الاتحاد الآسيوي بعد معاقبته بسبب الاتحاد السعودي؟

يبدو أن سباهان أصفهان الإيراني لم يقدر بعد على لم شتات نفسه بعد أزمة مواجهة الاتحاد السعودي، لذلك تقدم بطلب عاجل للاتحاد الآسيوي قبل مواجهته المقبلة في دوري الأبطال.

الفريق الإيراني من المقرر أن يستضيف أولماليك الأوزبكي غدًا الإثنين، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

لكن وفقًا للصحفي الإيراني داوود إيكدري فقد تقدمت إدارة سباهان للاتحاد القاري بطلب تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة فقط، لتقام بعد غدٍ الثلاثاء.

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إيكدري لم يوضح سبب طلب التأجيل، لكن وفقًا للمؤشرات الأخيرة فإن الأمر متعلق بأزمة مواجهة الفريق السعودي، إذ يبحث سباهان عن ملعب آخر بخلاف نقش جهان التي شهد تلك الأزمة..

الاتحاد كان من المفترض أن يلتقي بسباهان في الثاني من أكتوبر الماضي ضمن الجولة الثانية من مجموعات البطولة القارية، لكن تقرر إلغاء المباراة بعدما مر 45 دقيقة من موعدها المحدد دون أن تنطلق، في ظل اعتراض مراقب المباراة والجانب السعودي على وجود تماثيل للعسكري قاسم سليماني في مداخل الملعب، في خلط للسياسة بالرياضة.

وعلى إثر هذه الأزمة، قرر الاتحاد الآسيوي اعتبار سباهان مهزومًا 3-0 ومنح نقاط اللقاء للعميد السعودي، مع حرمان الفريق الإيراني من خوض المباريات المقبلة على أرضه وتغريمه ماليًا.

يشار إلى أن اتحاد جدة يتصدر مجموعته القارية برصيد تسع نقاط، يليه القوة الجوية العراقي وسباهان بأربع نقاط لكل منهما، ثم أولماليك دون أي نقاط.