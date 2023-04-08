توابع الكلاسيكو؟ رافينيا يتصدر قائمة برشلونة لمذبحة الميركاتو الصيفي!

النادي الكتالوني يستعد للتخلي عن بعض اللاعبين

بدأ نادي برشلونة الإسباني في اتخاذ بعض القرارات المصيرية الهامة الخاصة بمستقبل الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لمساعدة المدرب تشافي هيرنانديز على المدى البعيد.

ويأتي من أهم هذه القرارات، تحديد مصير العديد من اللاعبين وبالتحديد الثلاثي أنسو فاتي ورافينيا وفيران توريس، حيث يمكن مغادرة أي منهم بالميركاتو الصيفي.

واستشهدت صحيفة "سبورت" الإسبانية بتصريحات جوان لابورتا رئيس النادي مؤخرًا عن إمكانية اللجوء للبيع من أجل تدعيم الفريق بعناصر أخرى يمكنها صناعة الفارق.

ويأتي الجناح البرازيلي رافينيا على رأس قائمة المرشحين للمغادرة، بسبب المستوى المتواضع له منذ القدوم من ليدز يونايتد الصيف الماضي، حيث تعرض لحملة هجوم شرسة بعد الخسارة الأخيرة في الكلاسيكو أمام ريال مدريد برباعية نظيفة في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

ومن المتوقع إقبال أندية الدوري الإنجليزي مثل تشيلسي وآرسنال ومانشستر يونايتد وتوتنهام على فكرة التعاقد مع رافينيا بسبب سمعته الطيبة التي قام بتكوينها عن طريق تألقه مع ليدز.

لاعب آخر تعرض لهجوم مماثل وهو فيران توريس، حيث لا يمانع النادي الكتالوني التخلي عنه في حالة قدوم العرض المناسب للتعاقد معه.

وأخيرًا يأتي أنسو فاتي الذي تسبب والده بتصريحاته الأخيرة حول مستقبله وعدم مشاركته بانتظام بحدوث أزمة داخل برشلونة، وهناك اهتمام من مانشستر يونايتد بضمه لو وصلت الأمور إلى طريق مسدود مع النادي الكتالوني.

يذكر أن العديد من التقارير الصحفية أشارت مؤخرًا إلى تخطيط برشلونة لإعادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان في الصيف، وهي الصفقة التي تحتاج إلى تضحيات مالية لتغطية راتب اللاعب بما يتناسب مع حقوق اللعب المالي النظيف للدوري الإسباني.