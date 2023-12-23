توابع السوبر ليج .. تهديدات أوروبية بعقوبة قاتلة لبرشلونة لمدة ثلاثة مواسم!

النادي الكتالوني في ورطة أوروبية

يبدو أن نادي برشلونة الإسباني لن يهنأ كثيرًا بقرار محكمة العدل الأوروبية بالسماح بالمضي قدمًا في مشروع السوبر ليج، والسبب هو اللعب المالي النظيف.

برشلونة عانى من أزمات مالية حادة على مدار السنوات الماضية، ولكنه بدأ في التعافي وأعلن مؤخرًا عن تحقيق أرباح صافية قدرها 304 مليون يورو في سبتمبر الماضي بعد تفعيل الروافع الاقتصادية.

صحيفة "Die Welt" الألمانية كشفت عن وصول تهديدات لبرشلونة بعقوبات قاسية بسبب الفشل في موازنة النفقات مع الإيرادات بما يتماشى مع القواعد المالية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

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النادي الكتالوني يحاول تجنب العقوبة بجلب المزيد من الأموال عبر الرعاية وبيع حقوق البث ولكن لا تزال هناك فجوة ويجب عليه التخلص منها قبل الموعد النهائي المُحدد من يويفا.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة لن يحصل على أي إعفاء من الاتحاد الأوروبي، مع احتمالية فرض عقوبة صارمة تصل إلى الحظر من المشاركة في دوري أبطال أوروبا لمدة تصل من موسمين إلى ثلاثة مواسم بدًا من نسخة 2024/2025.

يذكر أن برشلونة يعيش في حالة مع الصراع هو وريال مدريد ضد الاتحاد الأوروبي، بسبب التمسك بمشروع السوبر ليج الذي عاد إلى الحياة من جديد بعد قرار محكمة العدل الأخير.