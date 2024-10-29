حتى في تهنئة ريال مدريد.. الكرة الذهبية تواصل "شخصنة" الأمور مع فينيسيوس جونيور!

النجم البرازيلي عانى الأمرين من هذا الاختيار الصادم

واصلت الجهات المنظمة لحفل جوائز الكرة الذهبية "شخصنة" الأمور مع فينيسيوس جونيور، حتى وسط تهنئة ريال مدريد بلقب أفضل نادي خلال العام 2024.

ونشر الحساب الرسمي للجائزة التي تشرف على منحها كل عام جريدة "فرانس فوتبول" صورة تهنئ بها ريال مدريد لكنها راعت في تلك الصورة أن تكون خالية من فينسيوس جونيور!.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

النجم البرازيلي كان المرشح الأول حتى وقت قريب للغاية للحصول على جائزة الكرة الذهبية، لكن الأمور لم تسر كذلك وحصل الإسباني رودري على الجائزة في نهاية المطاف.

ورأى الكثيرون وعلى الأخص من جماهير ريال مدريد أن عدم منح فينيسيوس جونيور جائزة الكرة الذهبية علامة على "العنصرية" تجاه النجم البرازيلي.

وكان فينيسيوس جونيور أحد أهم عناصر تتويج ريال مدريد بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، لكن على الصعيد الدولي لم يقدم الشيء الكثير مع منتخب بلاده البرازيل.