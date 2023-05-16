تهمة تلاعب في النتائج .. "شوط الكلاسيكو الأول يفضح الهلال!"

هل هناك شبهة تواطؤ لحرمان النصر من لقب دوري روشن؟

صدمة كبيرة يعيشها الجمهور السعودي والهلال تحديدًا مع مرور الـ30 دقيقة فقط الأولى من كلاسيكو الاتحاد!

الزعيم يستضيف العميد حاليًا على ملعب الملز، في كلاسيكو الجولة الـ27 من دوري روشن، الذي من شأنه أن يقرب النمور للقب حال الفوز به مع بقاء ثلاث جولات فقط على نهاية الموسم.

لكن مع مرور أول نصف ساعة فقط من اللقاء، أحرز الاتحاد هدفين عن طريق إيجور كورونادو وأحمد بامسعود، وسط عديد علامات الاستفهام على دفاع الأزرق، الذي ظهر بصورة متواضعة للغاية.

وهنا جاء ضمن المواضيع الأكثر تداولًا في المملكة عبارة "واضح الهلال"، حملت اتهامات للزعيم بالتلاعب، من أجل إهداء اللقاء للفريق الجداوي، كي يتوج باللقب على حساب النصر.

أحدهم كتب: "واضح الهلال بايع المباراة، متى فاز الاتحاد على الهلال؟"، وعلق آخر: "واضج الهلال متفق مع الاتحاد عشان الدوري"، فيما استاء ثالث: "واضح الهلال بايع المباراة بس نبي مباراة حلوة بلا فكك".

جدير بالذكر أن الاتحاد يتصدر جدول الترتيب برصيد 62 نقطة، فيما يحل النصر ثانيًا برصيد 57 نقطة، أما الهلال فيأتي في المركز الرابع بـ49 نقطة.