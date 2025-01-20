“سنقتل أطفالك وعائلتك”.. جماهير برشلونة تهدد مدرب خيتافي بعد تعثر الليجا!

تصرف غير مقبول من جماهير برشلونة...

تلقى خوسيه بوردالاس، المدير الفني لنادي خيتافي، تهديدات بالقتل من جماهير برشلونة، عقب مباراة الفريقين الأخيرة بالدوري الإسباني.

وكان خيتافي، قد استضاف برشلونة، مساء يوم السبت الماضي ضمن مواجهات الجولة الـ 20 من الدوري الإسباني، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وشهد اللقاء الكثير من الجدل التحكيمي، وغضب لاعبي البلوجرانا، من حكم اللقاء بسبب قراراته خاصة عندما رفض احتساب ركلة جزاء، بعد تدخل لاعب خيتافي، على جول كوندي.

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وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن المدرب تلقى عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، تهديدات بالقتل له ولعائلته من جانب جماهير برشلونة، بالإضافة إلى سيل من الاهانات والألفاظ.

وارتفع رصيد برشلونة، بعد التعادل مع خيتافي، إلى النقطة 39 في المركز الثالث، بفارق ست نقاط عن أتلتيكو صاحب المركز الثاني، وسبع نقاط عن ريال مدريد متصدر الترتيب.