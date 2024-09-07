"تهديد حقيقي".. مدرب إنجلترا يتغنى بالنجم "المراوغ" أمام أيرلندا!

ماذا قال لي كارسلي؟

تغنى لي كارسلي المدرب المؤقت لمنتخب إنجلترا بلاعبه أنتوني جوردون، خلال الفوز على أيرلندا (2-0) على ملعب أفيفا، ضمن الجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبية.

ورغم أن ثنائية إنجلترا جاءت عن طريق جاك جريليش وديكلان رايس، إلا أن جوردون أثار إعجاب مدربه في ظهوره الخامس فقط مع منتخب بلاده، حيث وجه نجم نيوكاسل 3 تسديدات على المرمى وصنع فرصتين قبل أن يتم استبداله بعد 77 دقيقة.

وقال لي كارسلي في مؤتمر صحفي بعد المباراة: "رايس وجريليش سجلا أهدافهما بشكل جيد، تحركات جيدة ولمسات نهائية رائعة، من الآن فصاعدًا يمكن لكليهما إضافة المزيد من الأهداف"

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وأضاف: "جاك بالتأكيد ليس لديه أي شيء لإثباته لنا، يمكننا أن نرى جودته، نأمل أن يتمكن من مواصلة هذا المستوى".

وختم: "الملعب لم يكن مثاليًا للمراوغين، لكنني اعتقدت أن أنتوني جوردون كان يمثل تهديدًا حقيقيًا، لقد واصل مستواه من الموسم الماضي ويبدو لاعبًا خطيرًا حقًا".