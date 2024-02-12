تهديد جديد لريال مدريد .. الملكي في ورطة بسبب كامافينجا!

قلق في ريال مدريد بشأن كامافينجا...

تسود حالة من القلق، داخل صفوف ريال مدريد، بشأن مستقبل إدواردو كامافينجا، لاعب الفريق وإمكانية مشاركته مع الميرينجي سواء في الدوري الإسباني، أو دوري أبطال أوروبا.

ويواجه اللاعب الفرنسي صاحب الـ 21 عامًا، شبح الإيقاف بسبب تراكم البطاقات في الدوري الإسباني، أو دوري أبطال أوروبا، في الوقت الحاسم من الموسم.

وحصل كامافينجا، على 4 بطاقات صفراء في الدوري الإسباني، بالإضافة إلى بطاقتين في دوري أبطال أوروبا، وفي حال حصوله على بطاقة جديدة سيغيب في الليجا، وأبطال أوروبا.

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ويحل ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على حساب لايبزيج، مساء غد الثلاثاء ضمن ذهاب مباريات دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، على ملعب ريد بول آرينا، كما سيلعب أمام رايو فاييكانو، يوم السبت القادم في الدوري الإسباني.

خسارة كامافينجا، بالنسبة لريال مدريد في الفترة القادمة، ستعد ضربة قوية، في ظل اعتماد الجهاز الفني عليه في أكثر من مركز، سواء في خط الدفاع، أو وسط الملعب، ومع إصابة بيلينجهام سيكون أنشيلوتي في ورطة في حال إيقاف كامافينجا.