تهديد بالسلاح وطائرة هليكوبتر.. ملثّم يثير الرعب في يورو 2024!

شهدت مباراة ألمانيا والدنمارك في ثمن نهائي كأس أمم أوروبا (يورو 2024)، التي احتضنها ملعب بوروسيا دورتموند أمس السبت توقفات عديدة لأسباب مختلفة.

وفازت ألمانيا على الدنمارك (2-0)، لتتأهل إلى ربع النهائي، حيث تنتظر الفائز من مواجهة إسبانيا وجورجيا المقررة مساء اليوم الأحد.

وتوقفت مباراة ألمانيا والدنمارك 20 دقيقة في الشوط الأول بسبب البرق والرعد، كما تعطلت بتدخلات عديدة من تقنية الفيديو.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، وإنما تعطلت المباراة قبل نهايتها، بعدما تسلق رجل ملثم سقف ملعب دورتموند، وسط صيحات من الجماهير التي طالبته بالنزول.

وحسب صحيفة بيلد، فإن القوات الخاصة بالشرطة الألمانية ألقت القبض على الملثم البالغ من العمر 21 عامًا بعد تهديده بالسلاح، مستعينة بطائرة هليكوبتر وطائرات دون طيار لتحديد مكانه.

وختمت: "لم يتسبب الملثم في أي وقت من الأوقات بأي خطر على الآخرين، إذ لم يعثر على أي أشياء خطيرة بحوزته، وقال إنه صعد من أجل التقاط صور جيدة، علمًا بأنه جرى إطلاق صراحه بعد انتهاء التحقيقات الأولية، بينما لا تزال التحقيقات جارية في الواقعة".