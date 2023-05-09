تهديدات من قطر والإمارات بـ"خطف" نجم النصر

يواجه نادي النصر، تهديدات من قطر والإمارات؛ لخطف أحد أبرز نجوم الفريق الأول، في الصيف القادم.

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قد يكون الموسم الرياضي الحالي 2022-2023؛ هو "الأول والأخير" لأحد أبرز نجوم نادي النصر، مع الفريق الأول لكرة القدم.

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والنصر ودع المنافسة على كافة الألقاب، في الموسم الرياضي الحالي، مع تلقيه ضربة كبرى في صراع المنافسة على التتويج بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وأعلن الإعلامي الرياضي خالد الرشيد، تلقي النجم الإسباني ألفارو جونزاليس، قلب دفاع نادي النصر، عرضين رسميين من نادٍ إماراتي وآخر قطري؛ لضمه في الميركاتو الصيفي القادم.

وكشف الرشيد في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن أن جونزاليس، قرر حسم مستقبله مع العالمي، خلال الأيام القليلة القادمة؛ سواء بتفعيل بند تجديد عقده، لموسم رياضي آخر، أو الرحيل.

جدير بالذكر أن المدافع الإسباني، الذي يقدّم مستويات رائعة في الموسم الرياضي الحالي، انضم إلى النصر، في صيف 2022، قادمًا من مارسيليا الفرنسي.

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