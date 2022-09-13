"تهاجمون الحكام وتطلبونهم .. لماذا لا تقلدون الهلال؟"

الجدل حول الحكام في الدوري السعودي لا يتوقف أبدًا

شن الناقد الرياضي فياض الشمري هجومًا لاذعًا على مسؤولي الأندية الذين ينتقدون ويُهاجمون الحكام المحليين وفي نفس الوقت يرفضون استقدام حكام أجانب.

الجدل حول الحكام في دوري روشن السعودي لا يتوقف أبدًا، إذ حتى مع تولي أجنبي رئاسة دائرة التحكيم والموافقة على كل طلبات استقدام الحكام الأجانب، فمازال البعض يرى أن هناك قصورًا في هذا الجانب من البطولة.

الشمري طالب الجميع بتقليد الهلال وطلب حكام أجانب لجميع مبارياته، إذ كتب عبر تويتر "لايزال البعض يهاجم الحكم المحلي ولكنه يمنحه الثقة بقيادة مباريات فريقه".

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Shahid

أضاف "لماذا لا يقلدون الهلال ويطلبون صافرة أجنبية، أليس هم من يتهم الحكام ولجنتهم بأنها هلالية؟".

الجولات الثلاثة الأولى من الدوري السعودي شهدت نقاشًا ساخنًا في الإعلام والشارع الكروي السعودي حول قرارات الحكام، خاصة ما شهدته مباراة الباطن والاتفاق من منع الحكم للاعبي الأول من لعب الكرة رغم وجود جميع لاعبي الأخير خارج الملعب للاحتفال بالهدف.

وكانت مباراة الفتح والهلال من المباريات التي شهدت جدلًا حول أداء الحكم كذلك، وأيضًا مباراة التعاون والنصر في الجولة الثانية.

يُشار إلى أن الهلال والشباب يتصدران جدول ترتيب دوري روشن السعودي بـ9 نقاط ودون خسارة أي نقطة، فيما يُطاردهما الاتحاد والتعاون بـ7 نقاط ومن ثم النصر بـ6 بعد خسارته أمام التعاون في الجولة الثانية.