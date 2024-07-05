تنفيذًا لطلب الجماهير .. تصرف مفاجئ من وكالة بينتو الرسمية مع رئيس الاتحاد!

الاتحاد يتحرك لدعم مركز حراسة المرمى

طالبت جماهير نادي الاتحاد خلال الساعات الماضية، بتحرك إدارة ناديها برئاسة لؤي ناظر من أجل التعاقد مع البرازيلي بينتو حارس مرمى أتلتيكو باراناينسي البرازيلي، بدلًا من الإسباني كيبا أريزابالاجا.

وعبرت جماهير الاتحاد عن غضبها من اقترب ناديها من التعاقد مع كيبا خلال الساعات الماضية، حيث انتشر وسم "كيبا مرفوض" على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، كما طالبت الجماهير بالتعاقد مع بينتو بدلًا منه.

وقامت شركة "ADM ESPORTE" الموكلة بأعمال الحارس بينتو، بمتابعة لؤي ناظر رئيس الاتحاد على منصة "إنستجرام"، وهو ما قد يُشير إلى أن هناك مفاوضات بين الطرفين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ومن المتوقع أن لؤي ناظر قد تحرك بناءً على طلب جماهير ناديه، وبدأ في التفاوض مع وكالة بينتو الرسمية، للتعاقد مع الحارس البرازيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويسعى الاتحاد لتدعيم مركز حراسة المرمى، بعد رحيل البرازيلي مارسيلو جروهي، وعدم تقديم عبد الله المعيوف المستوى المنتظر منه مع العميد منذ الانضمام له الموسم الماضي 2023-24.