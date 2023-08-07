تنفيذًا لرغبة جيسوس .. الكشف عن خطة الهلال لنهاية انتقالات 2023

تعرف على خطة الهلال لما تبقى من انتقالات 2023

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وضعت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، خطة الأيام المتبقية من فترة الانتقالات الصيفية 2023، وذلك من أجل مواصلة تدعيم صفوف الزعيم استعدادًا للموسم المقبل.

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وكشفت صحيفة "الرياضية" عن تلك الخطة التي وضعتها إدارة الهلال، حيث أكدت على أن الهلال اقترب كثيرًا من التعاقد مع البرتغالي جواو فيليكس لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني.

وأوضحت الصحيفة أن الهلال سيستفيد بفيليكس في مركز المهاجم المتأخر 9.5، حيث يسعى لحسم التعاقد مع النيجيري فيكتور أوسيمين أو الصربي ألكسندر ميتروفيتش، وفقًا لرغبة المدرب البرتغالي جورج جيسوس الذي أكد على أنه يحتاج إلى 2 مهاجمين.

وأضافت الصحيفة أن الهلال يستهدف التعاقد مع ظهير أيسر، بالإضافة إلى لاعبين سابقين، مختتمًا بذلك صفقاته في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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وتعاقد الهلال خلال صيف 2023 مع السنغالي خاليدو كوليبالي، والبرتغالي روبن نيفيش والصربي ميلينكوفيتش سافيتش، والبرازيلي مالكوم.

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