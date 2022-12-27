"تنشيط وضع الفايكنج".. هالاند يستعد لعودة الدوري الإنجليزي!

هداف الدوري يستعد بقوة لعودة البطولة

قام نجم مانشستر سيتي إيرلينج هالاند "بتنشيط وضع الفايكنج" قبل عودته إلى المشاركة بالدوري الإنجليزي الممتاز ضد ليدز، مع منشور يُظهر ضفائره والشكل الجديد له.

فيما سيكون فريق ليدز خائفًا بما يكفي للترحيب بعودة هالاند في شكله المذهل هذا الموسم من خلال تسجيل 18 هدفًا في 13 مباراة بالدوري الإنجليزي.

إذ نشر النرويجي صورة له من تدريبات فريق مانشستر سيتي وكتب عليها: "تنشيط وضع الفايكنج"، ويتضح أن إرلينج قام بتصفيف شعره وعمل الضفائر التي ربما سيلعب بها مواجهة ليدز القادمة.

وقد يؤدي ذلك إلى إبقاء مدافعي ليدز مستيقظين طوال الليل، مع "وضع" هالاند الحالي الذي لا يمكن إيقافه بالفعل، دون الحاجة إلى تنشيط آخر.

جدير بالذكر أن فريق مانشستر سيتي سوف يلعب مواجهته المقبلة يوم الأربعاء ضد نادي ليدز يونايتد ضمن الجولة الـ 17 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.