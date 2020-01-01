تنسيق بين الاتحاد الدولي والأوروبي لتنظيم كأسين عالم في 2022

محاولات جادة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم نظيره الدولي لترتيب مواعيد بطولات كرة القدم الكبرى في ظل جائحة كورونا.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن الاتحاد الدولي لكرة القدم ومعه نظيره الأوروبي ينسقان في الوقت الحالي من أجل تحديد مواعيد بطولات المنتخبات والأندية المقبلة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا" والتي أكدت أن الاتحاد الدولي لكرة القدم ملتزم بتنظيم بطولتين كأس عالم خلال العام 2022.

وأوضحت الصحيفة أن البطولة الأولى ستكون كأس العالم للأندية في صورتها الجديدة، والتي سيتم تنظيمها في الصيف عقب انتهاء الموسم العادي بين يونيو ويوليو.

المزيد من الفرق

شجار ريال مدريد وبرشلونة وتأجيل تتويج ليفربول .. عناوين الصحف 23 يونيو

وستقام البطولة الأخرى الخاصة بالمنتخبات في المواعيد المحددة مسبقًا لها، بين الـ21 من نوفمبر والـ 18 من ديسمبر في قطر.

وأوضحت الصحيفة أن مواعيد المواسم المعتادة لن تعود قبل ثلاثة مواسم على الأقل، سيتم خلالها تأجيل انطلاق الموسم لعدة أيام وأسابيع في بعض الحالات، للتخلص من الآثار الجانبية لفترة التوقف الأخيرة التي فرضها فيروس كورونا على العالم.

وستقام بطولة كأس العالم للأندية بشكلها الجديد في الصين، بمشاركة 24 ناديًا من حول العالم، وبجوائز مالية تقدر قيمتها بالـ 100 مليون يورو.

جدير بالذكر أن بطولة كأس الأمم الأوروبية من المفترض أن يتم تنظيمها في صيف العام القادم، ومعها كوبا أمريكا أيضًا.