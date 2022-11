تنبأ بكأس العالم .. تغريدة لماديسون من 2013 تثير جنون الجمهور

أثارت تغريدة من 2013 لجيمس ماديسون الجدل بين الجماهير عقب استدعاء صانع ألعاب ليستر سيتي لتمثيل إنجلترا في كأس العالم 2022.

واستجاب جاريث ساوثجيت، مدرب إنجلترا، للمطالبات العديدة من الإعلام والجماهير من أجل تواجد ماديسون بالقائمة النهائية عقب المستوى المميز الذي يقدمه الموسم الحالي مع فريقه بالدوري الإنجليزي الممتاز.

والتقطت الجماهير تغريدة من ماديسون تعود إلى 29 يناير 2013 اعتبرها الكثيرون بأنه تنبأ فيها بالمستقبل وتواجده في صفوف الأسود الثلاثة بالمونديال.

وكتب نجم ليستر وقتها: "قلت لمعلمي إن واحد في المليون ينجح في أن يصبح لاعب كرة، قلت له سأكون هذا الواحد".

Dreams do come true ❤️⚽



