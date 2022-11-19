تنبأ بكورونا ووفاة الملكة .. "نوستراداموس الحي" يتوقع نهائي المونديال

البطولة قد تكون مُعرضة للخطر

أتوس سالومي هو شخص برازيلي أطلقوا عليه لقب "نوستراداموس الحي" بسبب توقعاته الصائبة التي صدمت الجميع، والآن جاء دوره لتوقع نتائج كأس العالم.

سالومي سبق أن تنبًا بوفاة ملكة بريطانيا هذا العام وانتشار فيروس كورونا عام 2020، لذلك قامت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية بسؤاله عن توقعاته بالمونديال.

وقال الشاب البرازيلي في تصريحاته:"لا أتوقع فوز البرازيل بالبطولة، يمكنها الوصول إلى النهائي ولكنها لن تحصل على اللقب، قد نرى أي من الأرجنتين والبرازيل وبلجيكا وفرنسا وإنجلترا في المباراة النهائية".

وأضاف:"بالنسبة لي أتوقع رؤية الصراع بين أمريكا الجنوبية وأوروبا على البطولة، بتواجد الأرجنتين وفرنسا في النهائي".

وفي سياق متصل قال سالومي إن الانتشار الكثيف لفيروس كورونا من جديد للمتحور "أوميكرون" ومقاومته للقاحات، قد يؤدي إلى تغير الأمور تمامًا وتعريض البطولة للخطر.

يذكر أن سالومي أطلق عليه لقب "نوستراداموس الحي" في إشارة إلى المنجم الفرنسي الشهير ميشيل دي نوتردام الذي تنبأ بالعديد من الأشياء الغامضة مثل مواقع الكواكب والشمس والقمر في الفترة من 1503 إلى 1566.