تناقض غريب .. خطوة صادمة من باريس رغم أنباء التجديد مع مبابي

باريس سان جيرمان يواصل قراراته المثيرة ضد مبابي!

كشفت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء، عن نية نادي باريس سان جيرمان استخدام طريقة جديدة في تعاملها مع أزمة نجم الفريق كيليان مبابي.

وانتهت المهلة التي منحها ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان للنجم الفرنسي، بالأمس لحسم قراره النهائي بشأن مستقبله وفعل الفريق الباريسي المستحيل لمحاولة إقناع مبابي بتمديد عقده، ولكن صمم اللاعب على قراره، ليقرر النادي تجميده واستبعاده من رحلة الفريق التحضيرية استعدادًا للموسم الجديد.

ووفقًا لصحيفة "ليكيب" قدم نادي باريس سان جيرمان عرضًا جديدًا لمبابي حيث اقترح عليه تجديد عقده مع الالتزام بالسماح له بالمغادرة في عام 2024 بدون تحديد قيمة مالية لهذا الاتفاق حتى الآن، ولكن في تصرف متناقض تمامًا من الإدارة تم حذف صورة قائد فرنسا من الحساب الرسمي لفريق باريس سان جيرمان على موقعه الرسمي.

وتابعت الصحيفة أن باريس سان جيرمان مازال مصممًا على قراره بتجميد مبابي، ومنعه من اللعب ببداية الموسم الجديد، حتى يتراجع اللاعب عن قراره ويرفض باريس رحيل اللاعب مجانًا العام القادم.

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وأضافت الصحيفة، أن مبابي غاضب بشدة من قرارات النادي الباريسي بشأن تجميده، حيث يريد قائد فرنسا المشاركة للحفاظ على مستواه والمشاركة ببطولة كأس الأمم الأوروبية مع الديوك.

ومن المنتظر أن يلعب فريق باريس سان جيرمان يوم 12 أغسطس القادم أول مباراة له في الموسم الجديد ضد فريق لوريان بالدوري الفرنسي ويترقب الجميع موقف مبابي من المشاركة، ووفقًا لمصادر خاصة بالنادي الباريسي إذا استمر الوضع كما هو بين مبابي والنادي سيتم استبعاده من قائمة المباراة.

ويتابع اتحاد اللاعبين "UNFP " مستقبل مبابي لأن القانون يحميه ويمنع النادي استبعاده طوال العام بسبب اللوائح.