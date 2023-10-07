تنازل عن مكافأته وعُرض للبيع.. تفاصيل هامة في علاقة مبابي وباريس

رحيل النجم الفرنسي إلى ريال مدريد وشيك؟

تفاصيل جديدة هامة تكشف عن المواقف التعاقدية السابقة وخصوصًا الصيف الماضي بين كيليان مبابي وباريس سان جيرمان.

سوق الانتقالات الصيفية الماضي كان متوترًا بالفعل بين النجم الفرنسي وإدارة الفريق الباريسي، رغم أنه انتهى ببقاء مبابي في حديقة الأمراء.

الصحفي الباريسي عبد الله بولما، ذكر عبر منصة "إكس" أن مبابي الذي كان قد استبعد من مرانات المجموعة قبل انطلاق الموسم، وافق على التنازل عن بعض الحوافز في عقده من أجل الخروج من باريس سان جيرمان.

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وذكر بولما عبر تويتر: "وافق كيليان مبابي على التنازل عن مكافأة بقيمة 100 مليون يورو قبل العودة إلى المجموعة الرئيسية في أغسطس، هذا التنازل شرطه أن يتخذ مبابي قراره بعدم إكمال مغامرته في باريس سان جيرمان".

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وأردف: "في بداية الصيف الماضي، كان النادي قد خطط لبيع المهاجم الفرنسي بحوالي 150 مليون يورو".

وتبدو صفقة رحيل مبابي عن باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد شبه محسومة في الميركاتو الصيفي المقبل، مع عدم تجديد النجم الفرنسي عقده إلى الآن وهو الذي يدخل عامه الأخير.