تمييز عنصري.. شاب يقاضي ليفربول رسميًا بسبب وظيفة!

حدث غريب من نوعه..

رفع رجل بريطاني من أصول آسيوية دعوى قضائية ضد نادي ليفربول لكرة القدم، مدعيا أن الأخير مارس تمييزًا عنصريًا ضده من خلال رفض طلبه للحصول على وظيفة لصالح شخص أقل خبرة.

أسعد فاروق، البالغ من العمر 25 عامًا، هو حاصل على شهادة في إدارة الملاعب والفعاليات، وعمل من قبل مع توتنهام وفي كأس العالم 2022، لكن لم تتم دعوته لإجراء مقابلة عندما تقدم بطلب إلى ليفربول في نوفمبر من العام الماضي للحصول على وظيفة في الإدارة.

ينص الدور المُعلن عنه على أن المرشح يجب أن "يكون لديه خبرة في العمل في بيئة رياضية من أعلى مستوى"، مما دفع فاروق إلى الاعتقاد بأن لديه فرصة جيدة للحصول على هذه الوظيفة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفقًا لصحيفة الجارديان البريطانية، فقد تم إبلاغ فاروق أن "مستوى الخبرة التي أظهرها في طلبه لم يكن بنفس قوة المرشحين الذين تم تقديمهم للمقابلة".

لكن بعد فحص حساب الشخص الذي تم تعيينه في المنصب على "لينكد إن" تبين أنه لا يملك خبرة في مجال كرة القدم ولديه وظيفة واحدة فقط بدوام كامل منذ تخرجه، وهو ما دفع فاروق لقرار نهائي بمقاضاة ليفربول.