بعد نهاية المونديال .. أمير قطر: أوفينا بوعدنا وعرفنا العالم أصالة قيمنا

في 27 يومًا، أبهرت قطر العالم بتنظيمها الرائع لكأس العالم

احتفالًا بختام فعاليات كأس العالم قطر 2022، وجه الشيخ تميم بن حمد؛ أمير قطر، رسالة للجماهير، موضحًا أنه أوفى بوعده الذي قطعه على نفسه قبل 12 عامًا، وقتما فازت بلاده بتنظيم الحدث العالمي.

الليلة أُسدل الستار على المونديال بتتويج منتخب الأرجنتين بطلًا للمرة الثالثة في تاريخه، ولأول مرة منذ عام 1986.

في رسالته، هنأ أمير قطر التانجو بالتتويج باللقب، وأعرب عن فخره بتعريف العالم بالتراث العربي وأصالة القيم العربية، إذ كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أبارك لمنتخب الأرجنتين فوزهم بكأس العالم قطر 2022، وللمنتخب الفرنسي وصافة البطولة، وأشكر كل المنتخبات على لعبهم الرائع، والجماهير التي شجعتهم بحماس".

وأضاف: "مع الختام نكون أوفينا بوعدنا بتنظيم بطولة استثنائية من بلاد العرب، أتاحت الفرصة لشعوب العالم لتتعرف على ثراء ثقافتنا وأصالة قيمنا".

يذكر أن الأرجنتين توجت بطلًا بعد الفوز أمام فرنسا؛ بطل مونديال روسيا 2018، في ركلات الترجيح بنتيجة 4-2، إذ انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.