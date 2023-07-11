تمهيدًا لحمله شارة القيادة .. برشلونة يخطط لتجديد عقد تير شتيجن!

برشلونة سعيد بمستوى الحارس الألماني بعد تألقه في الموسم المنصرم

يخطط نادي برشلونة الإسباني لتمديد عقد الحارس مارك أندريه تير شتيجن بعد المستوى المميز الذي قدّمه خلال الموسم المنصرم.

تير شتيجن حقق جائزة زامورا كأقل حارس في الدوري الإسباني استقبالًا للأهداف خلال الموسم المنصرم، إذ خرج دون استقبل أي هدف في 26 مباراة وبلغت نسبة تصدياته الناجحة 83%.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنّ برشلونة يخطط لتجديد عقد تير شتيجن لينتهي في 2028 وإضافة ثلاث سنوات أخرى إلى عقده الحالي الذي ينتهي في 2025.

وأوضحت أنّ إدارة النادي الكتالوني سعيدة بمستوى الحارس، كما أنّ الألماني يرغب في الاستمرار مع برشلونة حتى اعتزاله، إذ يشعر مارك بالسعادة في المدينة الإسبانية هو وعائلته.

ومن المتوقع أنّ يصبح تير شتيجن القائد الثاني لبرشلونة في الموسم المقبل بعد سيرجي روبيرتو، وبما إنّ تشافي هيرنانديز لا يعتمد على سيرجي بصورة أساسية، فقد يحمل الشارة أغلب فترات الموسم.

ورحل من قادة برشلونة الموسم الماضي كلًا من سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا وجيرارد بيكيه.