"تمهيدًا لتزوير التاريخ" .. تعامل الأهلي "الغريب" مع تتويجه بدوري يلو يثير الشكوك

الراقي حسم لقب دوري يلو لصالحه بشكل رسمي، لتبدأ مرحلة جديدة من التشكيك في نوايا إدارة وليد معاذ

انتظر الكثير من الشامتين تغريدة الحساب الرسمي للنادي الأهلي احتفالًا بتتويجه بلقب دوري يلو السعودي للدرجة الأولى، لكن المركز الإعلامي لم يحقق لهم مرادهم، لتبدأ الاتهامات لإدارة وليد معاذ.

الأهلي توج أمس الثلاثاء، بطلًا لدوري يلو رسميًا بعد الفوز أمام القادسية 1-0، وتعثر منافسه الأخدود أمام الساحل بهزيمة 3-2، ضمن الجولة الـ33.

ولم يصدر أي من أفراد قلعة الكؤوس أي تهنئة بشأن هذا التتويج باستثناء اللاعب سلمان المؤشر، لكن بعد ساعات قليلة من نشر تغريدة التهنئة، قام بحذفها، ليتهم الكثيرون إدارة النادي برئاسة وليد معاذ بإجباره على ذلك.

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل وصل بالإعلامي الرياضي فياض الشمري باتهام وليد معاذ ومجلسه بالتمهيد لطمس التاريخ وتزوير ملف توثيق البطولات في السنوات المقبلة.

وكتب الشمري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "حذف التغريدات التي تضمنت "بطل دوري يلو"، ها هو تمهيد ليتم احتسابها لاحقا تحت مسمى "بطولة الدوري" فقط وعدم ذكر "يلو"؟!، هذا تقزيم للمسابقة التي حملت يوما ما اسم غال على الجميع، وقد يكون الهدف هو طمس هبوط بعض الفرق ومشاركته في هذا الدوري، لذلك قد لاتستغرب لجنة توثيق البطولات طرح مسميات لبطولات على طاولتها على أنها "بطولات دوري" من دون الإشارة لماهي درجتها؟".

جدير بالذكر أن الموسم الجاري شهد مشاركة الراقي في الدرجة الأدنى من الدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه، لكنه عاد بحصد 71 نقطة متفوقًا بفارق أربع نقاط على أقرب منافسيه، مع بقاء جولة وحيدة على نهاية الموسم.