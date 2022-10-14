تمهيدًا لانضمامه؟ .. نجم وسط كولومبيا "يُعجب" بتغريدات النصر

يبدو أن إدارة النصر بدأت تعد العدة لسوق انتقالات يناير

ضم النصر السعودي عددًا من النجوم الأجانب خلال سوق الانتقالات الصيفي الأخير، ويبدو أن الإدارة لن تتوقف عن الدعم وبدأت تُجهز بالفعل لصفقات الشتاء.

النصر يُقدم أداءً ونتائج جيدة في الجولات الأخيرة من دوري روشن السعودي وقد استطاع الصعود لوصافة جدول الترتيب بفارق 3 نقاط فقط عن الشباب في الصدارة.

ما هي قصة نجم وسط كولومبيا والنصر؟

الدوري السعودي سيتوقف عقب الجولة الثامنة لإتاحة الفرصة للمنتخب الوطني للاستعداد والمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، وستكون العودة للنشاط الكروي المحلي في البلاد في منتصف ديسمبر القادم، وهو ما يُبرر بدء التحركات لانتقالات يناير.

نجم وسط كولومبيا "فيلمار باريوس" غازل جماهير النصر بوضع علامة "إعجاب" على عدد من تغريدات حساب النادي الرسمي على تويتر، والتي نُشرت خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ذلك الأمر فتح باب الحديث عن إمكانية انضمامه للعالمي في وسط الموسم الجاري، ولكن اختلف المغردون حول إن كان بديلًا للبرازيلي لويس جوستافو أم لأجنبي غيره.

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النصر تعاقد مع جوستافو في سوق الانتقالات الصيفي الأخير، ولكنه لم يُقدم الأداء الكبير المتوقع منه، ولذا بات الحديث عن إمكانية استبداله خلال انتقالات يناير 2023، فيما لا يُستبعد كذلك الحفاظ عليه حتى نهاية الموسم مع دعم الوسط بلاعب إضافي بدلًا من جلال الدين ماشاريبوف أو بيتي مارتينيز أو فينسنت أبو بكر.

من هو فيلمار باريوس صاحب القيمة سوقية 20 مليون يورو؟

لاعب الوسط المدافع صاحب الـ28 عامًا يلعب مع نادي زينيت الروسي، وقد خاض هذا الموسم 12 مباراة في الدوري الروسي الممتاز صنع خلالها هدفين.

ويمتلك باريوس القدرة على اللعب في قلب الدفاع بجانب الوسط الدفاعي، وقد انضم للنادي الروسي قادمًا من بوكا جونيورز في فبراير 2019 مقابل 15 مليون يورو.

اللاعب، المقدرة قيمته السوقية بـ20 مليون يورو حسب موقع ترانسفير ماركت الشهير، لعب 132 مباراة مع زينيت في جميع البطولات سجل بها هدفين وصنع 4.

وقد خاض باريوس المباراة الودية الأخيرة لمنتخب كولومبيا استعدادًا للمشاركة في مونديال قطر 2022 وكانت أمام المكسيك وانتهت لصالح فريقه 3-2.

الكولومبي لعب في ثنائي الوسط ضمن طريقة لعب 4-2-3-1 ونجح في إحراز أحد أهداف اللقاء، ويُتوقع أن يكون من الأسماء الموجودة مع المنتخب الأمريكي الجنوبي في كأس العالم 2022.

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