تمهيدًا للانضمام إلى الأهلي؟ .. نجم الشباب يعرقل مفاوضات ناديه مع القادسية

هل اقترب اللاعب من الانضمام إلى الأهلي؟

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رفض أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب السعودي، الانتقال إلى القادسية، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2024".

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الشباب يُعاني من تراجع كبير في النتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، في الوقت الذي يبدع فيه القادسية، في دوري يلو للدرجة الأولى، حيث بات قريبًا من العودة بين الكبار.

ووفقًا لصحيفة "عكاظ"، عرقل هتان باهبري، صانع ألعاب الليث الشبابي، مفاوضات ناديه مع القادسية؛ لبيع المدة المتبقية من عقده، في الميركاتو الشتوي الحالي.

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الصحيفة كشفت عن رغبة قوية من باهبري، في الانضمام إلى أحد أندية المنطقة الغربية؛ للاستقرار بجوار عائلته في جدة، بعد الابتعاد عنهم لأكثر من 8 سنوات.

وأشارت إلى أن اللاعب الذي سيدخل الفترة الحرة من عقده مع الشباب، في فبراير القادم؛ يريد حسم مستقبله بشكل رسمي، في الشتاء الحالي، وعدم الانتظار حتى الصيف القادم.

جدير باالذكر أن باهبري البالغ من العمر 31 سنة، والذي بدأ مسيرته في صفوف نادي الاتحاد، قبل التنقل بين أندية الخليج والهلال والشباب، ارتبط اسمه بقوة بالانضمام إلى صفوق الأهلي.

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