تمرد في بايرن ميونخ .. صدمات بافارية بسبب رحيل ناجلسمان!

نجوم بايرن ميونخ في صدمة.

كشف ثنائي بايرن ميونخ يوشوا كيميش وليون جوريتسكا عن دهشتهما من رحيل المدرب يوليان ناجلسمان عن تدريب الفريق في الأيام الماضية.

جاء هذا في تصريحات لصالح "زي دي إف" بعد مواجهة ألمانيا ضد بيرو، وفي رد على سؤال حول ما إذا كان ناجلسمان قد خسر غرفة الملابس: "بالتأكيد لا، لقد حدث ذلك لأننا لا نحقق الفوز فيما يكفي من المباريات، ولم نحقق نجاحًا كافيًا، بكل تأكيد لا نزال نقاتل في كافة البطولات، لكن على ما يبدو لم نكن نؤدي بشكل جيد بما فيه الكفاية".

وأضاف: "لقد فزنا فقط بخمسة من العشرة لقاءات الأخيرة في الدوري، لكن المدرب لم يخسر غرف الملابس، لقد مررت بالكثير من التغييرات مع المديرين الفنيين".

أما زميله ليون جوريتسكا فقال: "لن يكون من الحكم أن أقول كلمات ضد رئيسي، أستطيع فقط أن أقول إنه بينه وبين يوليان فلم يكن هناك مشاكل، لا أعرف إن كانت تلك هي الحالة مع غيري من اللاعبين، لكن رحيله بالتأكيد صدمة".

جدير بالذكر أن بايرن ميونخ في المركز الثاني حاليًا في الدوري الألماني خلف بوروسيا دورتموند برصيد 52 نقطة وبفارق نقطة واحدة عنهم.