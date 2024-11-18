"أباطرة الرومان لن يتحملونه!" .. تمثال هاري كين الجديد يثير السخرية بعد تشبيهه بـ"نسخة كريستيانو رونالدو سيئة السمعة"

ناقدة فنية تستاء من وراء تمثال النجم الإنجليزي..

أزيح الستار اليوم الإثنين، عن تمثال الإنجليزي هاري كين؛ نجم بايرن ميونخ الألماني، في مركز بيتر ماي بحي والتهامستو؛ شرق لندن.

التمثال تم تصميمه بلفتة خاصة من نادي ريدجواي روفرز ومجلس والتهام فورست، الذي بدأ به صاحب الـ31 عامًا خطواته الأولى في الملاعب.

التمثال تم تثبيته أمام جدارية خاصة بكين في مركز بيتر ماي، ويصور النجم الإنجليزي وهو جالسًا على كرسي، واضعًا على فخذه كرة قدم، وبحسب التقارير فقد تكلف 7200 جنيه إسترليني.

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لكن انقسمت الآراء حول مدى الشبه بينه وبين هاي كين، حتى أن البعض يرى أنه يشبه أكثر تمثال البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي الحالي، "سيئ السمعة" الذي وُضع في مطار ماديرا بالبرتغال في عام 2017، قبل أن تطلب عائلته تغييره بآخر وهو ما تم بالفعل بعد عام من التصميم الأول.

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ومن جانبها، علقت الناقدة الفنية إستيل لوفات خلال تصريحاته لقناة "سكاي نيوز": "إن تحدثنا عن فكرة التماثيل فهدفها تخليد وإظهار التفاخر بإنجازات شخص ما بصوت عالٍ، لكن إذا لم يكن يشبه الشخص المنوط حقًا، فمن الصعب الربط بينهما".

وأضافت: "أعتقد أن أباطرة الرومان لن يتحملوا تماثيل كذلك الخاص بكين، هو حجمه مهيب وخيالي، لكنه يفتقر للإبداع الجمالي، أصبح مثيرًا للسخرية تمامًا، الأشياء كتلك تمثل خيبة أمل للجميع".