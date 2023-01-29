تمت مهمة رونالدو الأولى في السعودية بنجاح!

أحمد رفعت
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وجود رونالدو في السعودية جعل نهائي السوبر يُنقل عالميًا

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على الرغم من أنه لن يُشارك في نهائي كأس السوبر السعودي، إلا أن وجود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في المملكة العربية السعودية، سيجعل تلك المواجهة تحت مجهر العالم كله.

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ويلعب فريق نادي الاتحاد أمام نظيره الفيحاء، في نهائي كأس السوبر السعودي اليوم الأحد، على استاد الملك فهد، بالعاصمة السعودية الرياض.

وكشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن نقل مباراة نهائي السوبر السعودي في كثير من دول العالم، بعدما قامت تلك القنوات بشراء حقوق نقل مباريات السوبر السعودي.

وأكدت الصحيفة على أن نهائي السوبر السعودي سيتم نقله على 37 قناة ومنصة عالمية، وذلك عبر 127 دولة.

وقامت العديد من القنوات والمنصات بشراء حقوق المباريات المحلية، بعد انتقال رونالدو إلى نادي النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

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