تلويح للسعودية؟ مودريتش يرفض عرض أنشيلوتي في ريال مدريد

الكرواتي لا يبدو متحمسًا لتلك الخطوة

هل يمكن أن نرى لوكا مودريتش على دكة ريال مدريد ولكنه غير مرشح للمشاركة؟ هذا ما يقترحه عليه الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الملكي الحالي والذي عرض على الكرواتي عرضًا هامًا.

صحيفة "ذا أثليتك" أفادت بأن أنشيلوتي قدم لمودريتش عرضًا بالانضمام إلى جهازه الفني في ريال مدريد بعد نهاية الموسم، الوقت الذي سينتهي فيه عقد الكرواتي مع ريال مدريد.

وأفاد المصدر ذاته بأن مودريتش رفض هذا العرضن ورغم أنه لم يقل "لا" بشكل قاطع، وأنه يدرس العرض بجدية، إلا أنه سجل موقفًا مبدئيًا بعدم قبول عرض أنشيلوتي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكان ريال مدريد قد جدد لمودريتش عقده حتى نهاية الموسم الجاري، كونه ما زال قادرًا بعمر الثامنة والثلاثين على منح الفارق سواء في غرف الملابس أو على أرضية الميدان.

وانضم مودريتش إلى ريال مدريد قادمًا من توتنهام في 2012، وحصد مع ريال مدريد 24 لقبًا كأحد أبرز من حققوا الألقاب في تاريخ النادي الملكي.

وكانت الآونة الأخيرة قد شهدت تقارير تؤكد رحيل مودريتش إلى الدوري السعودي بنهاية الموسم، وما كان في البداية حديث عن الهلال فقط بات النصر أيضًا طرفًا فيه.