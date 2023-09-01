"لا تلوم إلا نفسك يا الاتحاد" .. سقطة إدارية صادمة وراء تعثر صفقة محمد صلاح

كواليس جديدة صادمة في صفقة محمد صلاح

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لا تمر ساعة، إلا وتظهر كواليس جديدة عن مفاوضات نادي الاتحاد السعودي، مع العملاق الإنجليزي ليفربول؛ للتعاقد مع النجم المصري الكبير محمد صلاح، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

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ليفربول رفض عرضًا رسميًا من الاتحاد، صباح اليوم الجمعة، مقابل 100 مليون جنيه إسترليني "رسوم ثابتة"، بالإضافة إلى 50 مليونًا كـ"متغيرات"؛ للتعاقد مع صلاح.

وحسب آخر التقارير، يجهز العميد الاتحادي، عرضًا جديدًا إلى العملاق الإنجليزي، مقابل مبلغ يتراوح بين 175 و200 مليون جنيه إسترليني، في محاولة لحسم الصفقة بشكل رسمي.

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وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي طلال العتيبي، عن غضب كبير من مسؤولي ليفربول، من المفاوض الاتحادي؛ ليس بسبب الضغط لضم محمد صلاح، وإنما بسبب موعد تقديم العرض.

وأشار العتيبي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، إلى أن ليفربول، يرى أن هذا العرض الجنوني لضم صلاح، لا يُمكن رفضه؛ خاصة أن اللاعب يبلغ من العمر 31 سنة، ويتبقى في عقده مع الفريق الأول لكرة القدم، عامين فقط.

وأوضح الإعلامي الرياضي، أن العملاق الإنجليزي، كان سيوافق مباشرة على بيع النجم المصري إلى نادي الاتحاد، إذا وصل هذا العرض الرسمي الضخم، قبل أسبوع على الأقل من الآن.

وأكد طلال العتيبي، على أن مسؤولي ليفربول، يروا أنه من المستحيل التخلي عن صلاح، في هذا الوقت من الميركاتو، بدون توفير بديل كبير؛ يستطيع قيادة الفريق الأول، خلال الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

جدير بالذكر أن محمد صلاح، يلعب في صفوف نادي ليفربول، منذ صيف عام 2017، عندما انضم إليه قادمًا من فريق العاصمة الإيطالية روما؛ حيث سجل منذ ذلك الوقت 187 هدفًا وصنع 81 آخرين، خلال 308 مباريات رسمية.

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