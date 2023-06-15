تلميح واضح لريال مدريد.. تيباس: مبابي سيغادر باريس هذا الصيف!

أحمد مجدي
Mbappe Tebas splitGetty
انتقالاتالدوري الإسباني - لا ليجاالدوري الفرنسي - ليج 1ريال مدريدباريس سان جيرمانكيليان مبابي

هل تحدث الصفقة المرتقبة؟

يبدو أن خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لا يريد أن يكف عن ممارسة الضغوط على باريس سان جيرمان من أجل التخلي عن نجمه كيليان مبابي في أسرع وقت ممكن.

وقال تيباس في تصريحات لـ"راديو ماركا": "رأيي كمشجع وكمشاهد هو أن كيليان مبابي قد يترك باريس سان جيرمان هذا الصيف!".

وبرر تيباس رأيه بأن "ريال مدريد لديه ما يلزم لإبرام عملية كتلك" في إشارة إلى الملاءة المالية التي يتمتع بها النادي الذي يرأسه الإسباني فلورنتينو بيريز.

وكان مبابي قد أخطر باريس سان جيرمان بعدم تفعيل بند المكوث لعام إضافي بعد 2024 حين ينتهي عقده في حديقة الأمراء، الأمر الذي يفتح باب التكهنات على مصراعيه حول مستقبل الدولي الفرنسي.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

908124 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

  • 32%كريم بنزيما
  • 34%إرلينج هالاند
  • 4%هاري كين
  • 11%روبرت ليفاندوفسكي
  • 12%كيليان مبابي
  • 6%فيكتور أوسيمين
908124 الأصوات

اختيارات المحررين