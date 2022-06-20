تلميح على ريال مدريد؟ بيدري: بعض الفرق لا يهمها كيف تنتصر

نجم برشلونة يهتم بالأسلوب الذي يؤدي إلى الفوز، وليس مهتمًا بالانتصار في حد ذاته.

وجه بيدري نجم وسط نادي برشلونة الإسباني سهام النقد، وإن كان بصورة مبطنة، إلى نادي ريال مدريد، مؤكدًا أن هناك بعض الأندية لا تهتم سوى بالفوز.

بيدري، صاحب الثمانية عشر عامًا، تمكن من وضع نفسه على خريطة كرة القدم العالمية، كأحد أفضل اللاعبين الشباب في العالم، بفضل الذكاء التي يتمتع به في الملعب، وقدرته الهائلة على تحديد نسق وسرعة اللعب.

وانضم بيدري إلى برشلونة في عام 2020 قادمًا من نادي لاس بالماس، في صفقة بقيمة خمسة ملايين يورو فقط تصل باحتساب المكافآت إلى 17.5 مليون يورو، والآن تصل قيمته السوقية حسب موقع "ترانسفير ماركت" إلى 80 مليون يورو.

ماذا قال بيدري؟

وفي مقابلة مع صحيفة "ذا جارديان" الإنجليزية، قال بيدري عن الطريقة التي يحب الفوز بها: "بعض الأندية تكون راضية بمجرد الفوز، مهما كانت الطريقة لتحقيق ذلك".

وأضاف: "برشلونة يريد الفوز، لكن بأسلوب بفكر معين في كرة القدم والإبداع في خلق الفرص، أنا أحب كرة القدم هذه أكثر".

وتابع ردًا على سؤال عما إذا كان برشلونة هو المكان المناسب له: "سأحاول أن ألعب بطريقتي أينما كنت، لكن الأمر صحيح، سأعاني أكثر في أي مكان آخر".

ما الذي يطلبه منه تشافي؟

وخلال المقابلة، كشف بيدري عن طلبات تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة منه في الملعب.

وقال بيدري: "تشافي لديه فكرة واضح جدًا، إنه واضح جدًا بشأن ما يتعين على كل منا القيام به، وطريقة اللعب بين الخطوط وتحرك الكرة من جانب إلى آخر".

وأضاف: "إنه يطلب من لاعب الوسط دائمًا الحفاظ على مراكزهم، لأنه في حالة الابتعاد عن مركزك في حالة خسارة الكرة، لا يمكن الضغط بالطريقة التي تحتاجها لاستعادة الكرة".

واختتم بيدري: "ألعب كرة القدم من أجل الاستمتاع، أفعل ذلك دائمًا، وهذا أفضل شيء يمكن أن يفعله لاعب كرة القدم، إذا كنت تستمتع فستلعب بشكل أفضل".

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