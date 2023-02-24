تلميح خطير .. "على النصر الكشف عن السبب الحقيقي وراء سفر أندرسون تاليسكا!"

ما هي أسباب سفر تاليسكا الحقيقية؟

ألمح الإعلامي الرياضي صالح الطريقي إلى أن سفر البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب نادي النصر، ليس بسبب الإصابة كما أعلن ناديه، ولكن هناك سبب آخر لم يُعلَن.

وأعلن نادي النصر أمس الخميس عن تعرض تاليسكا لإصابة في العضلة الخلفية، ستجعله يغيب عن الملاعب تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع قادمة، حيث سيسافر إلى بلاده من أجل التأهيل.

ونشر الطريقي عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي تغريدة، يُلّمح فيها إلى أن سفر تاليسكا ليس بسبب الإصابة كما أعلن نادي النصر، مطالبًا النادي العاصمي بالكشف عن الأسباب الحقيقية وراء سفره.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "من ركائز الحوكمة الشفافية، لهذا من واجب إدارة نادي النصر أن تخبر جماهيرها عن الأسباب الحقيقية لسفر اللاعب تاليسكا، وهل الأمر مرتبط بشرط في عقد اللاعب أو لظروف عائلية؟ وحدها الشفافية تقتل الشائعات".

ويتصدر تاليسكا ترتيب قائمة هدافي دوري روشن للمحترفين برصيد 13 هدفًا سجلهم هذا الموسم رفقة النصر الذي ينافس على صدارة ترتيب الدوري.