تلميحات لتورط الهلال بالأزمة .. إعلان لـ"وظيفة الطرطور" في الاتحاد يثير الجدل

تفاعل خاص مع أزمة استقالة لؤي ناظر..

كما كان الحال طوال الموسم الكروي المنقضي حيث الاتحاد المثير للجدل في نتائجه وما يحدث في غرفه المغلقة، استمر هذا الحال حتى بعد نهاية الموسم خلال الاستعدادات للموسم الجديد.

الأزمة فجرها ملف المدير الفني الجديد للفريق ففي وقت كان يرغب به رئيس المؤسسة غير الربحية للنادي لؤي ناظر في التعاقد مع الإيطالي ستيفانو بيولي، واجه اعتراضات من البعض ورغبة في التعاقد مع الفرنسي كريستوف جالتييه، وهو ما دفعه للتقدم باستقالته عقب أقل من أسبوع تقريبًا من انتخابه رئيسًا بالتزكية.

ناظر تقدم باستقالته بعدما تفاجأ بتهميش دوره في النادي وأن رئيس المؤسسة غير الربحية أصبح مجرد منصب لا صلاحيات له مقارنة بالرئيس التنفيذي وصندوق الاستثمارات العامة المالك لـ75% من ملكية النادي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

هذا الملف تفاعل معه الإعلامي الرياضي الاتحادي عثمان أبوبكر مالي بطريقة خاصة وساخرة، إذ نشر تغريدة عن وظيفة شاغرة في النادي تحت مسمى "طرطور"، ألمح خلالها لتورط الهلال في الأزمة..

مالي كتب عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "يعلن نادي الاتحاد عن وجود وظيفة شاغرة في النادي مطلوب من يشغلها وستكون تحت مسمى طرطور، يشترط للوظيفة وصلاحياتها أن يكون المتقدم لا يهش ولا ينش، وعلى من يجد في نفسه الكفاءة أن يقدم طلبه في ملف علاقي أزرقني".

"ملف علاقي أزرقني" فسرها الكثيرون أن المقصود بها نادي الهلال، وهو ما دفع الصحفي محمد آل عمر للرد عليه..

آل عمر كتب: "تغريدة غير موفقة، للأسف تُسقط على نادي كبير مثل الاتحاد وأنت محسوب عليه".

وأضاف: "بالمناسبة .. الأزرقني هذا مسبب لك كوابيس - الله يعينك - مشوارك طوووووووويل".

يذكر أن الأندية المنافسة للهلال اعتادت على توجيه اللوم له في معظم الأزمات التي تتعرض لها، تحت شعار "اللوبي الأزرق" زاعمين أن مسؤولي المناصب المهمة في الرياضة السعودية هلاليين أو يعملون لصالح الزعيم.