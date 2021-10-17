"تلك الأخطاء من كوزمين أضاعت الفوز، وتراجع كورونادو مخيف"

الاتحاد تعادل مع ضمك ولم يُقدم الأداء المطلوب

لم يُقدم الاتحاد الأداء المتوقع والمأمول من جماهيره خلال مباراة الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي أمام ضمك، والتي انتهت بالتعادل 1-1.

الفريق الجداوي بدأ بالتسجيل بواسطة رومارينيو بعد تمريرة حاسمة من إيجور كورونادو في الشوط الأول، لكن إيميليو زيلايا أدرك التعادل لأصحاب الملعب في بداية الشوط الثاني.

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الناقد الصحفي الاتحادي جمال عارف انتقد بقوة إدارة المدرب كوزمين كونترا للقاء، معددًا أخطاءه وواصفًا ما فعله بالتخبط الفني.

إذ قال "لا أعرف ما هي فلسلفة مدرب الاتحاد لإشراك هنريكي الذي لا يُقدم أي إضافة في الدفاع والهجوم؟ السؤال ما هي الفكرة من إخراج رأس الحربة نياكتي وإشراك فهد المولد ومن ثم إخراج كورونادو وإشراك اليامي رأس حربة. بصراحة تخبط فني أضاع الفوز وكاد أن يؤدي للخسارة لولا رعونة مهاجمي ضمك".

عارف لم يتوقف عند انتقاد المدرب الروماني، بل اتجه للاعبين وتحدث عن تراجع مستوى بعضهم بشكل مخيف وعلى رأسهم كورونادو.

بقوله "تراجع مخيف لمستوى كورنادو وأداء متواضع للغاية من زياد والعبود وعدم جدية عند بعض اللاعبين. شوط ثانٍ من أسوأ الأشواط التي لعبها الاتحاد. لابد من محاسبة اللاعبين والجلوس مع المدرب في قناعاته الفنية في بعض العناصر التي يصر على إشراكها !!"

التعادل حافظ للعميد على صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، إذ رفع رصيده إلى 17 نقطة مقابل 15 لضمك.