"تلقيت 100 مكالمة للالتزام بكلمتي" .. برلسكوني يواصل المزاح بسبب "حافلة العاهرات"

رئيس مونزا يتحدث عن وعده إلى اللاعبين بتقديم "حافلة عاهرات" إليهم في حالة الفوز على يوفنتوس.

كشف سيلفيو برلسكوني رئيس نادي مونزا الإيطالي أنه تلقى بالفعل 100 مكالمة تطلب منه الوفاء بوعده بتزويد الفريق بـ"حافلة مليئة بالعاهرات" إذا ما نجح في الفوز على يوفنتوس.

مونزا حقق فوزًا تاريخيًا على يوفنتوس بثنائية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب "أليانز ستاديوم" لحساب الجولة 20 لمنافسات موسم 2022-23 من الدوري الإيطالي.

ويبدو أن لاعبي مونزا ينتظرون هدية برلسكوني التي وعدهم بتقديمها لهم أثناء عشاء أعياد الميلاد، حين أخبرهم بأنه سيمنحهم "حافلة مليئة بالعاهرات" في حالة تحقيق الفوز على ميلان أو يوفنتوس في النصف الثاني من الموسم.

رئيس مونزا تحدث في تصريحات لصحيفة "La Repubblica" الإيطالية عن ذلك الوعد مازحًا: "لقد تلقيت بالفعل 100 مكالمة تطالبني بأن ألتزم بكلمتي".

وبالإضافة إلى ذلك، قام حساب نادي مونزا عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي بنشر صورة لحافلة الفريق وهي تدخل إلى ملعب يوفنتوس بعد الفوز بالمباراة، في إشارة ربما إلى وعد برلسكوني المثير للجدل.

يذكر أن نادي مونزا يحتل المركز 11 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بعدما رفع رصيده إلى 25 نقطة بالفوز على يوفنتوس.