"تلقيت مليون رسالة" .. ديفيد بيكهام يكشف كواليس انتقال ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي

ديفيد بيكهام يوضح سبب تحرك إنتر ميامي للتعاقد مع ليونيل ميسي والتأثير الذي أحدثته الصفقة بالفعل في فلوريدا.

كشف ديفيد بيكهام أسطورة مانشستر يونايتد الإنجليزي، والمالك المشارك في نادي إنتر ميامي الأمريكي، سبب تحرك ناديه للتعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، والأثر الذي أحدثته الصفقة على ولاية فلوريدا منذ الإعلان عنها في يونيو الماضي.

إنتر ميامي نجح في التفوق على برشلونة الإسباني والهلال السعودي في سباق التعاقد مع ميسي، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي بنهاية الموسم الماضي.

بيكهام قال لمن حضروا ندوة "دروس في القيادة" التي ألقاها قبل أسبوعين: "استيقظت على حوالي مليون رسالة على هاتفي، كنت أفكر، ما الذي حدث؟ عادة لا أتلقى هذا الكم الهائل من الرسائل".

وأضاف: "فجأة، سمعت أن ميسي قد خرج وأعلن أنه قادم إلى ميامي، من الواضح أنها لم تكن مفاجأة بالنسبة لي".

وتابع: "قلت دائمًا ومن البداية، أنه إذا أتيحت لي الفرصة لإحضار أفضل اللاعبين في اللعبة إلى ميامي في أي وقت من مسيرتهم فسأفعل ذلك، لقد التزمت دائمًا بهذا الالتزام لجماهيرنا".

وأكمل: "ميسي لا يزال لاعبًا رائعًا، هو شاب ويواصل القيام بما يفعله دائمًا، يريد اللعب لفريقي، إنها لحظة هائلة بالنسبة لنا".

ومع كونه مساهمًا رئيسيًا في إنتر ميامي، يمتلك بيكهام أيضًا حصة في سالفورد سيتي الإنجليزي الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي، وعندما سئل عن سبب وصول ميسي إلى ميامي بدلا من الفريق القابع في مقاطعة مانشستر الكبرى، قال بيكهام مازحًا: "نعم، أنا جزء من ملكية سالفورد سيتي، وسالفورد مكان رائع، لكن من الواضح أن الأرجنتين أقرب إلى ميامي من سالفورد، أعتقد أن هذا كان عامل جذب كبير له".