"تلقيت مكالمات أكثر من عيد ميلادي".. لاعب يونايتد المزيف يشكر النادي!

لاعب يونايتد المزيف يثير الجدل

كشف المهاجم البرتغالي بيتينيو عن صدمته بإدراجه في قائمة فريق مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، واعترف اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا بأنه تلقى مكالمات أكثر من التي حصل عليها في عيد ميلاده.

وكانت جماهير الشياطين الحمر قد لاحظت ظهور اسم المهاجم البرتغالي بيتينيو في قائمة الفريق المحلية، ووجدت صاحب الـ29 سنة بجوار ماركوس راشفورد وجادون سانشو وأنتوني مارسيال بفريق المدرب إريك تين هاج.

وعن هذا الأمر، قال بيتينيو لصحيفة "جورنال دي نوتيسياس" البرتغالية: "كنت أعرف فقط أن هذا كان صحيحًا عندما أرسل لي زملائي رسائل ثم تأكدت أن اسمي بالفعل على موقع الدوري الإنجليزي الممتاز".

ثم سخر اللاعب البرتغالي من كثرة الرسائل التي حصل عليها منذ انتشار هذا الأمر، وأضاف: "تلقيت مكالمات اليوم أكثر مما تلقيت في عيد ميلادي".

كما انتهز اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا الفرصة لإلقاء الضوء على الموقف، ونشر صورة على إنستجرام لاسمه في قائمة الفريق، وكتب عليها: "شكرًا لك، مانشستر يونايتد، أراك قريبًا".

جدير بالذكر أن المواجهة المقبل لمانشستر يونايتد ستكون ضد نادي وولفرهامبتون، يوم السبت المقبل، ضمن الجولة الـ 18 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.