"جاءه اتصال من خارج الملعب؟".. تلفزيون ريال مدريد ينفجر ضد حكم موقعة إشبيلية!

"عار عليك.. نحن في مسرحية!"

انفجر معلقو تلفزيون ريال مدريد غضبًا بعد إلغاء الهدف الذي سجله لاعب الفريق الأبيض لوكاس فاسكيز في شباك إشبيلية، مساء أمس الأحد على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن الجولة 26 من الدوري الإسباني.

وأحرز فاسكيز هدفًا في الدقيقة التاسعة، لكن حكم المباراة إيسيدرو دياز دي ميرا ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو، بسبب خطأ من ناتشو ضد المغربي يوسف النصيري مهاجم إشبيلية، في عملية قطع الكرة وبناء الهجمة.

"لا يوجد خطأ والأمر واضح جدًا"، هكذا كان رد الفعل الأول في تلفزيون ريال مدريد، عندما ذهب الحكم لمشاهدة اللعبة في الـVAR.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفور إصدار الحكم قراره بإلغاء الهدف، قال أحد المعلقين: "إنه أمر هائل. على أي حال دعنا ننتقل. عار عليك! يا له من تحكيم. على مدار السنة، ونحن في هذه المسرحية".

وأضاف: "ما نعيشه مخجل، في 2020-21 انتزعوا لقب الليجا منا ضد إشبيلية، ولا أعرف ماذا يريدون الآن. نرى ما هو اتجاه الصافرة في هذا الدوري".

وختم: "يمكنك أن ترى أنه ليس خطأ، لذلك نتساءل من استدعي الحكم (لمشاهدة اللعبة)، هل كان من غرفة الفيديو أم يكون كانتاليخو (رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الإسباني) أو كلوس جوميز (مسؤول تقنية الفيديو باتحاد الكرة) قد اتصل به!".