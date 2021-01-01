"تلعب في دوري اعتزال ومتى ستفوز بالأبطال" .. بيكيه يسخر من فيدال

صديقان يمزحان أم هناك مقصد آخر؟

قام مدافع نادي برشلونة جيرارد بيكيه بمشاكسة زميله السابق أرتورو فيدال بعد نجاح إنتر في تحقيق لقب الدوري الإيطالي ومواصلة رحلة النجم التشيلي الناجحة مع بطولات الدوري.

فيدال فاز بالدوري التشيلي مع كولو كولو، وبالدوري الإيطالي مع يوفنتوس وبالدوري الألماني مع بايرن ميونخ والدوري الإسباني مع برشلونة ثم عاد وفاز بالسيري آ من جديد مع إنتر.

وصل عداد أرتورو فيدال على مستوى بطولات الدوري إلى 12 بطولة دوري في 15 عامًا، حيث لم يفقد اللقب خلال مسيرته سوى 3 مرات فقط، في رقم احتفل به عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام.

ونشر فيدال صورة تجمعه ببطولات الدوري التي حققها خلال مسيرته في مختلف الأندية التي لعب بقميصها ومختلف البلدان التي مر عليها ليفوز بلقب الدوري هناك، حيث حقق إجمالي 21 بطولة في مسيرته.

وكتب فيدال: "منذ سنوات عديدة، العديد من الزملاء والأندية الرائعة والعديد من المشجعين أيضًا، ممتن لكل من رافقني في كل إنجاز، وأنا أعلم أنه لا يزال هناك الكثير من القصص لنرويها، نحن ذاهبون للمزيد من النجاحات".

ومن جهته، رد عليه جيرارد بيكيه عبر إنستجرام مازحًا حيث قال: "تلعب في دوري اعتزال. متى ستفوز بدوري أبطال أوروبا؟". حيث لم يفز فيدال بدوري الأبطال ولا مرة خلال مسيرته.

ريال مدريد الأرخص، والصدارة لمبابي ونيمار .. الأغلى بين رباعي نصف نهائي دوري الأبطال!

يذكر أن فيدال قد انتقل إلى إنتر خلال موسم الانتقالات الصيفية الأخيرة قادمًا من برشلونة، بعد عامين فقط قضاهما في صفوف الفريق الكتالوني فاز فيهما بلقب الليجا مرة واحدة.