تلاعب في جائزة رجل المباراة .. خسائر كبيرة لمواقع المُراهنات بسبب كأس العالم!

تعرضت شركات المراهنات لعمليات احتيال!

توقفت شركات المراهنات البارزة عن المراهنة على الفائز بجائزة رجل المباراة في كأس العالم وسط مخاوف من عملية احتيال قد تكلفهم الملايين.

يتم تحديد الجائزة من خلال تصويت عام على موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على الويب، لذا فهي مفتوحة للتلاعب.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن أدلة على بحث عشرات الآلاف من المتابعين عن طريقة للتصويت بشكل متعدد، بالإضافة لاستخدام حسابات مزيفة لحس الجماهير على التصويت للاعبين بعينهم.

وأنتج هذا التلاعب الواضح في موجة من اللاعبين غير المتوقعين الذين فازوا بجائزة رجل المباراة، مثل جاريث بيل ضد الولايات المتحدة الأمريكية ثم كيفين دي بروين أمام كندا، والذي تعجب من حصوله على الجائزة.

وأشار التقرير إلى أنه نتيجة لفوز هذه الأسماء الكبيرة، تضاعف حجم المراهنة على الفائزين بجائزة لاعب المباراة من حوالي ألف جنيه استرليني للعبة إلى مائتي ألف جنيه استرليني، مما دفع وكلاء المراهنات إلى خفض احتمالاتهم والعديد منها لإغلاق السوق.